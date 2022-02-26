"سم فئران بالطماطم".. لماذا تخلصت "جميعة" من حياتها بالعمرانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضعف في الإبصار وزوج مسن وصعوبات تزداد يوما تلو الآخر كانت بداية النهاية لسيدة ثلاثيينية أخرجت الفصل الأخير من حياتها بشكل مأساوي.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة سيدة تدعى "جميعة" في الثلاثينات من العمر إثر حالة تسمم.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بينت أن المتوفاة كانت متزوجة من شخص سبعيني وتعاني من ضعف بالإبصار دخلت معه في حالة اكتئاب لتقرر نهاية حياتها.

تحريات الرائد هاني عجلان معاون أول قسم العمرانية، توصلت إلى أن المتوفاة أحضرت سم فئران وخلطته بثمار الطماطم ومن ثم تناولته لتفارق الحياة قبل إسعافها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.