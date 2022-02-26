شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: جميع الطلاب المصريين فى أوكرانيا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الجالية المصرية في أوكرانيا 6 آلاف مواطن مصري، متوزعين على 21 مدينة أوكرانية، وعدد الطلاب أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، ومنذ تطورات الأزمة بدأت وزارة الهجرة التواصل معهم على مدار يومين عبر تقنية "زووم" مع عدد من الطلاب للاطمئنان عليهم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الطلاب المصريون في أوكرانيا بخير ولا إصابات أو مفقودين بينهم في ظل الأوضاع في أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك تعاونا بين وزارة الهجة وأجهزة الدولة في ترقب الأوضاع في أوكرانيا، والسفارة في كييف تصدر بيانات عبر صفحاتها للطلاب، وأهمها أن يلتزم الطلاب بمنازلهم، في المدن الشرقية، أما المدن الغربية يمكنهم أن يتحركوا لرومانيا وبولندا، وقبل تحركهم يجب أن يبلغوا السفارة، حيث سفارة بولندا نشرت أرقام الطوارئ، وجيب أن يضعوا في اعتبارهم أن هناك تكدسا على الحدود.

وأشارت إلى أن بولندا ألغت البي سي أر، عند الدخول على الحدود، ويتم وضعهم في مراكز إيواء بمنحهم أسبوعين لجوء، موضحة أن المجال الجوي مفتوح ويمكن للطالب استقلال الطائرة والنزول لمصر وفقا لمواعيدهم، أما في رومانيا الموضوع مختلف، حيث نشرت أرقام الطوارئ وأي تحرك يجب إبلاغ السفارة، كما أن هناك طلاب آخرين يخرجون عبر مولدوفا.

وواصلت: أحيي السفارة في كييف وأعضاء الجالية ورئيسهم الأستاذ على في أوكرانيا، وأطلب ألا يقوموا بخطوات تعرض سلامتهم، لأن أوكرانيا مترامية الأطراف، ومسار الطرق وانقطاع المواصلات قد يعرضهم للخطر، موضحة أنه لا يوجد أي تعليمات بالعبور إلى روسيا بشأن المنطقتين الانفصاليتين، وهناك تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة وفقا لتطورات الأوضاع.

ونوهت إلى أن هناك تنسيقا يبين وزارة الهجرة والتعليم العالى، لمعادلة الطلاب، وطالبت الطلاب بأن يوافوا باسم الجامعات التي يدرسون بها، لأنه لو الجامعة مسجلة ومعترف بها، أو غير ذلك ما الحل سيكون؟، حيث أن هناك كليات الطب في أوكرانيا ليتم الالتحاق بها مجاميعها قليلة مقارنة بكليات الطب في مصر.