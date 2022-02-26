شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: "سأجرى عملية دقيقة بالقلب.. وعمرى ما تأخرت على حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سمير صبرى، تعليقا عن حالته الصحية: "ادعيلى أمُر بالأزمة اللي أنا فيها دي، سأجرى عملية دقيقة في القلب، وبقالى سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت أوى".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب: "عمرى ما تأخرت على حد، وأوقفوا جنبى وساعدوني في علاجي، في المستشفى جايبنلي دكاترة وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبي عمرو أديب، ربنا يخليك ويقدرني أرد قد ربع من اللي انت هتعمله".

واستكمل: "بيزورني كل ما يخطر على بالك، وإيمي ودنيا سمير غانم مفيش يوم مش بيعدوا عليا في المستشفى، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمى وميرفت أمين.. بس عاوزك تاخد بالك مني يا عمرو الله يخليك".

واستطرد الفنان سمير صبرى: "عاوزك تدعيلي في صلاة الفجر، وأشكر الرئيس السيسي رجع مصر للعالم كله".

من جانبه قال الإعلامى عمرو أديب، إن في مصر فنانين تاريخ ونحبهم وهم أبطال الزمن الجميل، أحد الفنانين وهم مغنى عظيم وممثل متميز وإعلامي مدرسة، حيث الفنان سمير صبري، كان في صراع شديد مع المرض العام الماضي، وانتقل للمستشفى منذ أيام.

وواصل أديب: "عاوزين نقول لسمير صبري قد ايه بنحبه وبنقدره وبندعيله يعود لنا مرة أخرى ونسعد به وبكلامه وأغانيه وحكاياته العظيمة"، مردفا: "سمير صبري في مستشفى عظيم والدولة تقدر تساعد، لأنه داخل عملية دقيقة، والدولة عندها القدرة تسأل ولو فيه حاجة تقدر تعملها هتعملها، سمير صبرى ديما صاحب واجب، والدولة لن تألو جهدا عشان تسأل وتشوف ايه ممكن يحتاجه سمير صبرى".