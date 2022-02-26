شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس حفل اليوبيل الذهبى للكلية الإكليريكية بالإسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السبت، احتفال اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وبدأت الكلية الإكليريكية بالإسكندرية عام 1972 وأعاد إحيائها البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 الراحل، وذلك فى فبراير 1972 وذلك خلال 4 أشهر من جلوسه بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية، وهذا يوضح لنا أن البابا شنودة الثالث كان بطريرك له فكرًا وعمود فى الكنيسة الأرثوذكسية.

وأضاف أنه منذ رسامته أسقفًا للتعليم وهو يهتم بالتعليم داخل الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعقب رسامته بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية قام بإحياء الكلية الإكليريكية والذي نٌشأت في القرن الأول الميلادي مع دخول مارمرقس الرسول إلى الإسكندرية، ثم إعاد إحيائها مرة أخري البابا شنودة الثالث في القرن الـ20.

يٌذكر أنه أعتمد مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس في عام 2020، العمل بنظام الساعات المعتمدة مع بداية العام الدراسى 2020- 2021، النظام الذي يتطلب للتخرج النموذجي 128 ساعة معتمدة، تعادل 8 فصول دراسية خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى تقديم الطالب مشروع تخرج في السنة الرابعة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، واستكمالًا للرؤية الجديدة تستعين الكلية بنظام "الأونلاين" في الدراسة حيث تم تدشين موقع للكلية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية.

ونظرًا لظروف جائحة كورونا، تم استقبال عدد محدود من الطلاب بعد اجتياز الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية، كما تم إقرار الدراسة عبر الإنترنت بنسبة 40 ٪؜ وبالحضور الفعلى 60 ٪؜ وذلك لأهمية الجزء التفاعلى فى دراسة العلوم اللاهوتية.