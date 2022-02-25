البيت الأبيض: الرئيس الأوكرانى مازال فى منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم الروسى

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القاهرة - سامية سيد - قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي، موضحة أن الرئيس الأوكرانى مازال فى منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم الروسى.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى، أن خطوة العقوبات هدفها توجيه رسالة قوية إلى بوتين ردا على الهجوم، متابعة: لم نستبعد خيار إخراج روسيا من نظام سويفت.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرى أنه حان الوقت لكل قادة العالم للتنديد بالهجوم الروسى، محذرة موسكو: "استهداف الرئيس الأوكرانى زيلنسكى سيشكل "عملا مروعا".

وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسى، والهجوم الروسى يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى جيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زمينى فى البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكرانى، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكرانى، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية فى مدينتى ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالى على بعد 45 و80 كلم شمالى كييف.