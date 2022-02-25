شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى من مسجد آل رشدان بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى، غدا السبت، بعد صلاة العصر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر والدفن بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

توفى منذ قليل الكاتب الصحفى محمود الكردوسى بعد أزمة صحية، و"الخليج 365" يتقدم لأسرة الراحل ولأسرة الصحافة المصرية بخالص العزاء.

وكان الراحل عضوًا بمجلس الشيوخ، وقبل قليل كتب الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن منشورًا أعلن خلاله وفاة الكردوسى، قائلًا: "اللهم أجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة.. اللهم أغفر له وأرحمه بحق دفاعه عن بلده فى أصعب الأوقات، الهم صبر أسرته وابنتيه وأصدقائه وقرائه.