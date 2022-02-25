شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب عن بعد.. "أكسيوس" تكشف خطط البنتاجون لمساعدة الجيش الأوكراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للمشرعين في الكونجرس إن البنتاجون يدرس طرق لتدريب القوات الأوكرانية عن بُعد إذا سيطرت روسيا على أوكرانيا.

أخبر أوستن أعضاء مجلس النواب أن المسؤولين يتطلعون إلى تقديم المزيد من المعدات للقوات الأوكرانية، ومع ذلك ، فإن القيام بذلك يكون أكثر صعوبة مع القوات الروسية التي تقاتل في البلاد ، حسبما قال المسؤولون لأكسيوس.

يأتي التقرير في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الأوكرانية لصد القوات الروسية مع دخول التوغل العسكري الروسي ضد الدولة السوفيتية السابقة يومه الثاني.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "عملية عسكرية خاصة" في وقت مبكر من صباح يوم الخميس ، وهي خطوة قوبلت بعقوبات واسعة وضوابط تصدير من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الخميس إن 137 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 316 آخرون بعد اليوم الأول من القتال.

ووفقا للتقرير، تتزايد المخاوف بين مسؤولي المخابرات الأمريكية من أن العاصمة الأوكرانية كييف ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة ، قد تسقط في أيدي روسيا في خلال أيام.

قدمت إدارة بايدن أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا العام الماضي - وهو أكبر مبلغ منذ عام 2014 ، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية لأول مرة.

كما أرسلت واشنطن آلاف القوات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي ومع ذلك ، كان الرئيس بايدن واضحًا أنه لن يتم إرسال أي قوات أمريكية مباشرة إلى أوكرانيا.