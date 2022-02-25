شكرا لقرائتكم خبر عن قلم ساحر وكرباج لا يخشى لومة لائم.. وداعا الكاتب الكبير محمود الكردوسى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، الكاتب الصحفى محمود الكردوسى بعد أزمة صحية، وتتقدم مؤسسة ”الخليج 365” لأسرة الراحل ولأسرة الصحافة المصرية بخالص العزاء.





وداعا الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسى

وتنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن و الأسي، المغفور له الصحفى الكبير الأستاذ محمود الكردوسى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن والذى وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة. ‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الاعلامية و إصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الراحل عضوًا بمجلس الشيوخ، وقبل قليل كتب الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن منشورًا أعلن خلاله وفاة الكردوسى، قائلًا: "اللهم أجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة.. اللهم أغفر له وأرحمه بحق دفاعه عن بلده فى أصعب الأوقات، الهم صبر أسرته وابنتيه وأصدقائه وقرائه.