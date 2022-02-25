رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد رئيس المجلس في بيان له، أن الفقيد أفنى حياته في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذي أفنى حياته طيلة 36 عامًا كاملة في الدفاع عن بلده واضعًا مصلحتها فوق أي اعتبار، بالإضافة إلى أنه كان إعلاميًا بارزًا ورجلًا وطنيًا من طراز فريد.

وأضاف رئيس المجلس: "أدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".