تفقده السيسي اليوم.. 5 معلومات عن محور حسب الله الكفراوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وذلك ضمن جولة تفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حولة محور حسب الله الكفراوي الذي تفقده اليوم الرئيس السيسي..

1- يشمل محور الكفراوي إنشاء 4 كباري بإجمالي أطوال 2.8 كيلو متر.

2- يعتبر محور الكفراوي شريانًا مروريًا حيويًا يسهم في القضاء على الزحام المروري ويربط 5 طرق، هي الأسمرات والقطامية والدائرى والأوتوستراد والمعادي.

3- يعد المحور من المشروعات القومية التي تعتبر نقلة نوعية في شبكة الطرق والكباري التي تربط القاهرة بالمحافظات.

4- يربط المحور حي الأسمرات من الطريق الدائري حتى طريق الأوتوستراد بالمعادي بطول 6 كيلو مترات، كما يشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول 3.2 كيلو متر وتطوير طرق قائمة بطول 2.8 كيلو متر.

5- هناك 5 شركات تعمل في المشروع لإنجازه في الوقت المحدد خلال 3 أشهر، ليكون جاهزًا للتشغيل في الوقت المحدد، ويهدف المحور لتخفيف الضغط المروري واختصار الوقت ومنع التكدس في المناطق ذات الكثافة العالية، وخاصة طريق الأوتوستراد والمعادي.