كوكسال بابا.. 15 معلومة عن ملك الإستيكر التركي سريع الغضب



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصل البلوجر التركي "كوكسال بابا" أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى مصر في زيارة تمتد لبضعة أيام.

وأثار هذا الخبر اهتمام الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها كوكسال والذي يلقبه متابعيه بـ"الفكاهي سريع الغضب"، كما يلقبه البعض بـ"ملك الاستيكر".

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول كوكسال بابا..

1- اسمه هو بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا.

2- هو بلوجر تركي الجنسية وولد في مدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

3- يبلغ من العمر 46 عامًا فلقد ولد كوكسال عام 1975.

4- يعاني كوكسال من مرض وراثي يؤثر على النمو وتسبب هذا المرض في قصر قامته وشكله المميز.

5- بدأ دخول عالم السوشيال ميديا عام 2015 وقام بنشر مقاطع فيديو من حياته اليومية بشكل كوميدي طريف.

6- اشتهر في عام 2016 بسبب فيديو يظهر فيه أثناء مشاجرة مع رجل ضخم البنية وتجاوزت مشاهدات هذا الفيديو 6 ملايين مشاهدة.

7- يمتلك كوكسال 3 ملايين متابع على موقع انستجرام، و3.2 مليون على تيك توك وأكثر من مليون مشترك على موقع اليوتيوب وحصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب بعد حصوله على مليون مشترك.

8- ظهر كوكسال مع مؤدي المهرجانات عمر كمال في كليب "البنات" والذي تم طرحه بمناسبة عيد الحب.

9- احترف الملاكمة بالرغم من مرضه واستطاع الفوز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة 3 أعوام على التوالي.

10- اعتزل الملاكمة في عام 2010.

11- منذ عامين، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإهداء كوكسال سيارة.

12- يمتلك كوكسال مطعمًا في مدينة طرابزون.

13- فور وصوله القاهرة اتجه إلى أحد فنادق التجمع الخامس ثم ذهب مع مرافقيه في زيارة للدعاية لأحد مطاعم المشويات، حيث ظهر وأمامه طاولة مليئة بالأطباق المختلفة.

14- أكد القائمون على المطعم أن كوكسال بابا طلب تناول الملوخية والعكاوي كونهما من أكلاته المفضلة.

15- يتوجه كوكسال بابا لزيارة منطقة أهرامات الجيزة ووسط البلد وأبرز معالم القاهرة السياحية، قبل مغادرته مصر.