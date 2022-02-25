شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي قذائف المدفعية بالعاصمة الأوكرانية كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، إنه سمع دوي قذائف المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وأشارت أيضا إلى أنه سمع دوي انفجارين قرب ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا وإطلاق نار من أسلحة رشاشة.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استولت على عدد كبير من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بين أنظمة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات و "نلاو" البريطانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و 19 أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 و Osa و 39 محطة رادار.

وأوضحت أنهتم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و 5 طائرات بدون طيار و 67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و 16 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ.

على الجانب الأخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم في بيان، إنها تمكنت من 80 مخزنا تابعا للقوات الروسية، و516 آلية عسكرية، و10 طائرات، و7 هليكوبتر، فضلا عن مقتل أكثر من 1000 جندى من القوات الروسية، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية أمس الخميس.