شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يضع الرئيس الروسى ووزير خارجيته على قائمة العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية، جوزيب بوريل، أنه: "وضعنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات".

وقال المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: سنمنع وصول روسيا ورؤوس الأموال الروسية إلى أسواق المال الأوروبية، مشيرا إلى أن قائمة العقوبات ستشمل كل من يتعاون مع روسيا من بيلاروسيا.

من جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورغييفا، اليوم الجمعة، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.