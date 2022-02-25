شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسي بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي بعد أزمة صحية، و"الخليج 365" يتقدم لأسرة الراحل ولأسرة الصحافة المصرية بخالص العزاء.

وكان الراحل عضواً بمجلس الشيوخ، وقبل قليل كتب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن منشوراً أعلن خلاله وفاة الكردوسي، قائلاً : اللهم أجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة.. اللهم أغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده فى أصعب الأوقات، الهم صبر اسرته وابنتيه وأصدقائه وقرائه.