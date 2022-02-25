استمرار توافد المهندسين للتصويت فى انتخابات النقابات الفرعية قبل دقائق من الفرز

القاهرة - سامية سيد - يستمر الأن توافد المهندسين للتصويت فى انتخابات النقابات الفرعية، وذلك قبل لحظات من غلق صناديق الاقتراع المقررة السابعة مساء.

أكد المهندس هانى محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن الانتخابات فى كل المحافظات تتم بشكل حضارى دون أية مشاكل، مشيرا إلى أن جميع المراكز الانتخابية يتم متابعتها لحظة بلحظة عبر تقنية زووم، حيث توجد كامير فى كل مركز انتخابى، ومرتبطة بشبكةإتصال رئيسية بالنقابة العامة.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تفقده سير العملية الإنتخابية بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات، أن انتخابات المهندسين تشهد لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق، موضحا أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020، وفى حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت.

وأكد " محمود " على ثقته بخروج هذا العرس الديمقراطى فى أحسن وابهى صورة لتعكس الوجه الحضارى للمهندسين، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تتم تحت اشراف قضائى كامل، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.