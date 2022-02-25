شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

من جانبه قال نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية ركزت على كييف لكنها فشلت.

وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسى، والهجوم الروسى يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى جيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زمينى فى البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكرانى، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكرانى، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية فى مدينتى ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالى على بعد 45 و80 كلم شمالى كييف.