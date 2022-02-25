شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الأمريكية": رصدنا إطلاق ما لا يقل عن 200 صاروخ على أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها رصدت إطلاق ما لا يقل عن 200 صاروخ على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وقال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن القوات الروسية تواجه مقاومة متزايدة خلال تقدمها نحو كييف على غير ما كانت تتوقع.

وتابع المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: ثلث القوات الروسية التي حشدت للهجوم على أوكرانيا عبرت الحدود إلى هذا البلد.

وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسى، والهجوم الروسى يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى جيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زمينى فى البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكرانى، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكرانى، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية فى مدينتى ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالى على بعد 45 و80 كلم شمالى كييف.