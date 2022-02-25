شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة انتهاء الأعمال بالطرق قبل حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة وفضلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1443هـ، سائلين المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية موطناً للأمن والاستقرار والتنمية.
وجهت السفارة المصرية في كييف، اليوم الجمعة، رسالة جديدة للمصريين المتواجدين على حدود بولندا، والذين يواجهون مشاكل في دخول الأراضى البولندية بعد خروجهم من المدن الأوكرانية، حيث طالبتهم بسرعة التواصل مع السفارة المصرية في بولندا، لتسهيل إجراءات الدخول.
دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة وأنه سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة في أيد الجيش الأوكرانى، مؤكدا أن كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين ولا سيما الولايات المتحدة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في كلمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إن "قواتنا العسكرية تؤدي مهمتها بكل نجاح على أراضي أوكرانيا، ونطالب العسكريين الأوكرانيين بألا يستخدموا المدنيين دروعًا بشرية.
الدفاع الأوكرانية: تدمير 80 دبابة و17 مروحية وطائرة و516 مدرعة روسية
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن تدمير 80 دبابة و17 مروحية وطائرة و516 مدرعة روسية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة".
فى ضوء التطورات الواقعة، أصدرت السفارة المصرية فى كييف، بيانات متتالية موجهة إلى أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسى إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.
دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عمليات عسكرية طالت العاصمة كييف.
غدا انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة وحالة واستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى دافئ على الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومعتدل السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .
كشف للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية، إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة" وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.