"الكيس فيه بودر".. أمن الجيزة يكشف كواليس فيديو متسول الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات فيديو متداول لشخص يمارس أعمال التسول بمنطقة الدقي.

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يمارس أعمال التسول، مدعيًا تحصله على مبالغ مالية من خلال استجداء المارة وإنفاق تلك المبالغ على تعاطى المواد المخدرة وأظهر للقائم على التصوير كيسين بداخلها مسحوق البودر المخدر.

تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي ومعاونه الرائد عمرو مصطفى توصلت إلى تصوير المقطع بالدقي، وأن عاطلا له معلومات جنائية مقيم بمنطقة بولاق الدكرور وراء تصويره.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بحوزته (كيس يحتوى على كمية من مسحوق البودر المخدر - مبلغ مالى)، وأقر بما ورد بمقطع الفيديو، وممارسته أعمال التسول وحيازته للمخدر بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه فى أعمال التسول.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.