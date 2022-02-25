شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: دمرنا 80 مخزنا و516 آلية عسكرية و17 طائرة للقوات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم في بيان، إنها تمكنت من 80 مخزنا تابعا للقوات الروسية، و516 آلية عسكرية، و10 طائرات، و7 هليكوبتر، فضلا عن مقتل أكثر من 1000 جندى من القوات الروسية، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية أمس الخميس.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، فى كلمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أن "قواتنا العسكرية تؤدى مهمتها بكل نجاح على أراضى أوكرانيا، ونطالب العسكريين الأوكرانيين بألا يستخدموا المدنيين دروعًا بشرية.

وأضاف الرئيس الروسى فى كلمة لها: هناك قصف أوكرانى باستخدام الأسلحة الثقيلة فى مدنهم بأوامر خارجية، وستحدث الكثير من الأمور فى أوكرانيا بإشراف مستشارين أجانب منهم الأمريكيون ويطلب من الجيش الأوكرانى إدارة الأمور بيده".

ودعا فلاديمير بوتين الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمنى المخدرات والنازيين الجدد".

وتابع قائلا: النازيون فى أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، وينشرون راجمات الصواريخ فى شوارع كييف وخاركوف، والاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة".

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "مهمة العملية هي محاسبة الشخصيات الحالية في النظام العميل، على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات ضد المدنيين، بمن فيهم مواطني روسيا الاتحادية".

أعلن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لتهيئة أجواء الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أعلن الكرملين، أن الرئيس بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف "أعلن زيلينسكى عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. فى البداية، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الغرض من العملية هو مساعدة الجيش فى جمهورية دونيتسك ولوجانسك، بما فى ذلك من خلال نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، فى الواقع، جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد". ووفقا له، فإن الوفد الروسى سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.