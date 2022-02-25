شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الرئيس الروسى وافق على عقد مفاوضات مع نظيره الأوكرانى فى وارسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكرملين أن فلاديمير بوتين الرئيس الروسى وافق على عقد مفاوضات مع نظيره الأوكرانى، وقال الكرملين، إن أوكرانيا اقترحت بدلا من ذلك إجراء محادثات فى وأرسو ثم قطعت الاتصال، بحسب "العين الإخبارية".

وقال الكرملين، أن القوميون فى أوكرانيا نشروا أنظمة صواريخ وهذا أمر خطير، وأوكرانيا اقترحت أن تجرى المحادثات مع روسيا فى وارسو بدلا من مينسك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه الجيش الروسى لليوم الثانى، عملياته فى أوكرانيا ودعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة، قائلا: سيكون من السهل الاتفاق أن كانت السلطة فى أيد الجيش الأوكرانى.

وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومى الروسى: "نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

فيما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن عدم وجود رد قوى على روسيا سيؤدى لتصاعد التهديد فى أوروبا، متابعا: "المستقبل الأمنى لأوروبا يتحدد فى أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.