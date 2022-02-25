شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين طالب رئيس بيلاروسيا بتنظيم محادثات مع أوكرانيا فى مينسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طالب رئيس بيلاروسيا بتنظيم محادثات مع أوكرانيا في مينسك، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسي، والتباطؤ في إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسي، والهجوم الروسي يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى جيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زميني في البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.