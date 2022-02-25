شكرا لقرائتكم خبر عن المنصور للسيارات تطلق أوبل موكا 2022 بفئتين فى الأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - العلامة الالمانية تقدم نفسها بشكل جديد لمحبي فئة SUV بتصميم شبابي وتكنولوجيا حديثة - أنكوش أرورا: نعلن دخولنا الى حقبة جديدة في عالم السيارات.. وإطلاقات جديدة لأوبل بالسوق المصري قريبا - لطفى منصور: نقدم لغة جديدة للسيارات مدعومة بتكنولوجيا حديثة وعصرية وغير تقليدية

في حفل استثنائي وفريد من نوعه، أزاحت مجموعة المنصور للسيارات الستار عن أحدث سيارات العلامة التجارية "أوبل" في الأسواق المصرية،” أوبل موكا 2022”، والتي تعتبر بمثابة خطوة مختلفة لأوبل تقدم نفسها فيها بشكل جديد لعشاق العلامة الالمانية الأشهر بسيارة شبابية ورياضية فريدة من نوعها من فئة SUV، تلبي رغبات قطاع كبير من المستهلكين بالسوق المصري

وحرصت أوبل من خلال سيارتها موكا على تقديم كل ماهو مميز فى موديلها الجديد الذي يظهر بالسوق المصري من خلال فئتين هما MOKKA ELEGANCE، و MOKKA GS Line، بستة ألوان جذابة (أخضر، أزرق، أحمر، أبيض، رمادي و أسود)، مع مزيج من التصميم الداخلي والخارجي الفاخر وأحدث التقنيات، التي تعيد موكا من خلالها كتابة القوانين لكى تنقل تجربة القيادة لمستوي جديد، يجمع بين القوة والرفاهية.

تظهر موكا بمحرك قوي 1200 توربو، وعدد 3 اسطوانات، وقوة 130 حصان، مع عزم أقصى قدره 230 نيوتن، بناقل حركة أوتوماتيكي ذات 8 سرعات، مع نظام متطور للتحكم فى الناقل، كما يبلغ زمن التسارع من صفر الى 100 كيلو متر فى 9.2 ثانية، وبمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 5.9 لتر لكل 100 كيلو متر، مع توفير 3 أنظمة للقيادة بين (اقتصادي- عادي- رياضي) .. ويبلغ طول السيارة الجديدة 4.15 متر، وعرض 1.98 متر، وارتفاع 1.53 متر وقاعدة إطارات تبلغ 2.55 متر، بالاضافة الى وزن السيارة بدون حمولة والذي يبلغ 1295 كيلو جرام، وبصندوق أمتعة خلفي يسلع لـ 350 لتر.

وقال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، أن إزاحة الستار عن أوبل موكا 2022 بمثابة الإعلان عن دخولنا الى حقبة جديدة في عالم السيارات، والتي نهدف من خلالها الى تقديم شيء مختلف وجديد من المؤكد أنه سيكون الأبرز والأحدث على مستوى السوق المصري، باعتبارها صاحبة الحضور القوي لسنوات طويلة، موضحا أن المنصور للسيارات كونها الوكيل الوحيد والحصري لأوبل تعيد تخيل مستقبل صناعة السيارات، من خلال العلامة الألمانية التي لطالما كانت وستظل مثار اهتمام من المستهلكين، لقربها من احتياجاته، ومن خلال السيارة الحديثة موكا 2022 التي ستكون أكثر جرأة وثقة في تعبيرها عن نفسها.

وأضاف أرورا أن الإطلاق الجديدة هو إعلان عن تقديم عقلية جديدة في صناعة السيارات، بشكل يتجاوز الموارد التقليدية، ويعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة التي تجمع بين القوة في الأداء وفى الوقت نفسه تضع نفسها في قوائم اختيار الشباب من محبي السيارات الرياضية الجذابة، معلنا عن عزم أوبل التوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بمزيد من الإطلاقات الحديثة، والتي تليق باسمها، وبتاريخها الممتد لأكثر من 45 عامًا في مصر، استطاعت شركة المنصور خلالها نيل ثقة أكثر من مليون عميل منذ إنشائه.

وقال لطفي منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالمنصور للسيارات، أن أوبل العالمية تقدم للسوق المصري من خلال شركة المنصور للسيارات، انطلاقة جديدة لسيارات الـ SUV، بلغة جديدة والمتمثلة فى الثوب الجديد للسيارة المميزة موكا، مدعومة بتكنولوجيا حديثة وعصرية وغير تقليدية، والتي تجمع بين فخامة الشكل الخارجي والداخلي وبخصائص فريدة من نوعها فى تلك الفئة من السيارات.

وتقدم أوبل سيارتها الجديدة كليا موكا 2022 بالعديد من الخصائص والمزايا الفريدة من نوعها، فهناك العديد من المواصفات التي تشترك فيها كلتا الفئتين MOKKA ELEGANCE، و MOKKA GS Line، وهى:

• نظام التعارف على العلامات الارشادية للمرور

• نظام التعرف على السرعة المحددة والتوصية

• نظام تنبيه السائق

• نظام تنبيه الخروج عن المسار

• 8 وسائد هوائية

• فرامل مانعة للانغلاق، مع تعزيزها ببرنامج لتوزيع الفرامل، ونظام الاتزان الاليكترونى

• باور ستيرنج الكترونى حساس للسرعة

• مواصفات الامان ISOfix الخاص بمقاعد الأطفال

كما تشترك الفئتين للسيارة الجديدة موكا، فى تزويدهما، بمرايا داخلية ذاتية التعتيم، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وامكانية ضبط المريات الجانبية كهربائيا، مع تزويدهما بكاميرا خلفية بانوراما..

وعن وسائل الاضاءة، تظهر السيارة الجديدة بإضاءة نهارية من الLED، ومصابيح خلفية من الـLED ايضا، ومصابيح أمامية وخلفية للشبورة، بالإضافة الى حساسات للمطر والاضاءة، ودعمها ايضا بغطاء اسود للمرايات الجانبية، ومساحات خلفية، وزجاج خلفي وجانبي معتم.

وتطرح المنصور للسيارات السيارة موكا 2022 بأنظمة لتثبيت السرعة، وتحديدها، والتعرف على الصوت، مع امكانية ضبط مقعد السائق، والراكب في 6 اتجاهات، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة 10 بوصة تعمل باللمس، وشاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط الخاص بها، ومزودة ايضا بنظام Apple Car Play + Android Auto، و6 سماعات، 3 مخرج USB، وامكانية فتح الابواب باللمس، ومفتاح ذكي للتشغيل، وفتح وغلق النوافذ الجانبية بضغطة واحدة، مع توفير مسند امامي متحرك للذراع، وبدالات رياضية لنقل السرعات.

وحرصت أوبل على تمييز الفئة MOKKA GS Line ببعض الخصائص لعشاق التميز والرفاهية، عن طريق تزويد تلك الفئة بجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، والاضاءة بخاصية IntelliLux LED®️ Matrix، وسقف اسود، وحليات للزجاج الخارجي باللون الاحمر، مع دعم التصميم الداخلي بمقاعد من القماش الفاخر والجلد، ودواسات رياضية من الكروم، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وتصميم GS الاسود الداخلي المزود بإضاءة ليد بما يضفى نوع من الرفاهية والخصوصية فى الفئة المميزة من موكا 2022.