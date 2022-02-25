شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه بالدقى بعد إصلاح ماسورة بشارع الأنصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت خدمة مياه الشرب للمناطق المتأثرة بحى الدقى بالجيزة، بعد انقطاعها بسبب كسر ماسورة مياه بشارع الأنصار، وهو ما ادى الى تأثر عدة مناطق بعد غلق الخط لأعمال الإصلاح.

وكانت دفعت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بعدد من المعدات وفرق الإصلاح لسرعة إصلاح الكسر .

كما دفعت هيئة النظافة والتجميل بسيارات لشفط المياه من الشارع لتسهيل اعمال الإصلاح، كما تم الدف بمعدة لحفر الشارع.