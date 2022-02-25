شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأحد حتى فجر الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة الإثنين القادم، هى ليلة الإسراء والمعراج المباركة، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ تحديدا من وقت مغرب يوم الأحد وتستمر حتى فجر يوم الإثنين، 28 من شهر فبراير الجارى.

وقالت الإفتاء، فى تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "ليلة الإثنين القادم هى ليلة الإسراء والمعراج، تبدأ من مغرب يوم الأحد 27 فبراير حتى فجر الإثنين 28 فبراير، 27 رجب 1443 هجرية هذا العام سيوافق 28 فبراير 2022 ميلادية".



تغريده حساب دار الإفتاء عن ليلة الإسراء والمعراج

من ناحية أخرى، تستطلع دار الإفتاء يوم الأربعاء المقبل 2 مارس هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا الموافق 2022 / 3 / 2 م (يوم الرؤية).

وفلكيا يكون يوم الخميس 2022 / 3 / 3 هو المتمم لشهـر رجـب 1443 هجريا، وتكون غرة شهر شعبان 1443 هـ فلكيا يوم الجمعة 2022 / 3 / 4 م.

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، وهيئة المساحة، لاستطلاع هلال شعبان يوم الأربعاء 2 مارس 2022 وهو يوم الرؤية من خلال عدد من اللجان على مستوى الجمهورية، وفى هذا اليوم يعلن مفتى الجمهورية الرؤية الشرعية لهلال شعبان.