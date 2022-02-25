شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هام للجنة السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن عقد الاجتماع الشهرى للجنة الدائمة للسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين ومرتادى المطار.

ويآتى ذلك فى ضوء إلتزام مطار القاهرة الدولى بتوفير سفر آمن لجميع المسافرينوتوفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين ومرتادى المطار

وترأس الإجتماع المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور عدد من قيادات الشركة وممثلى العاملين، وقد تم عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشاره والاستمرار فى تكثيف هذه الإجراءات من خلال عمليات التطهير المستمر لصالات السفر والوصول، وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات وبوابات الصعود الى الطائرة والسلال مالمتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين، والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بإرتداء الماسكات الطبية مع استمرار التباعد الاجتماعى وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التى يتم إرتيادها، كما حضر الاجتماع الدكتور مدير عام الحجرالصحى بالمطار وقام بعرض اخر المستجدات فيما يخص فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الصحية المتبعة طبقا لما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذاالشأن , كما أوضح بأن وزارة الصحة قد أنشأت بشكل تجريبى تطبيق ( Visit Egypt ) وهو تطبيق خاص بالركاب يمكن للراكب من خلاله تحميل بياناته الصحية ( PCR - شهادات التطعيم ) لإرسالها لوزارة الصحة للموافقة على استقباله في المطارات المصريةوسرعه وتسهيل إجراءات وصوله .

كما تم عرض ما تقوم به إدارات الخدمات لمبانى الركاب (1-3) والتى تتولى تشغيل عملية النظافة بتطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أثناء اداء المهام الموكلة اليهم والخاصة بأعمال النظافة حفاظا على سلامة وصحة العاملين .

يذكر أن مطار القاهرة الدولى قد نجح فى أن يتأهل وللعام الثانى على التوالى فىتجديد شهادة " الاعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن " والتى يمنحها المجلس الدولىللمطارات ( ACI ) ضمن البرنامج الدولى للاعتماد الصحى للمطارات (AHA) والذى يتممن خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطار للحفاظ علىسلامة المسافرين والعاملين .