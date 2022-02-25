شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة وأنه سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة في أيد الجيش الأوكرانى، مؤكدا أن كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين ولا سيما الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي الروسي: "نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".