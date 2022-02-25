شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: قواتنا العسكرية تؤدى مهمتها بكل نجاح على أراضى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في كلمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إن "قواتنا العسكرية تؤدي مهمتها بكل نجاح على أراضي أوكرانيا، ونطالب العسكريين الأوكرانيين بألا يستخدموا المدنيين دروعًا بشرية.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين أن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.