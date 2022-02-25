شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثان أيام الغزو.. أرقام خسائر روسيا وأوكرانيا حتى الآن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ثان أيام العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أعلن طرفا الصراع عن تكبيد بعضهما البعض خسائر ما بين قتلى وجرحى وتدمير دبابات وعتاد دفاعية أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها دمرت أكثر من 30 دبابة روسية، و7 طائرات وست مروحيات، وأضافت الوزارة أنها أسقطت نحو 800 من القتلة والمصابين بين القوات الروسية منذ بدء العمليات العسكرية. وكشف وزير الدفاع البريطاني، أن عدد القتلى من الجيش الروسي بلغ 450 جنديًا على الأقل، منذ بدء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنه تم تعطيل 118 هدفا من عناصر البنية التحتية فى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أنه تم إسقاط 5 طائرات، ومروحية واحدة و5 طائرت مسيرة،، كما تدمير "18 دبابة، وعدد من المدرعات الأخرى، و7 راجمات صواريخ، و41 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و5 زوارق".











