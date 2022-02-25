شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(1)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(2)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(3)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(4)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(5)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(6)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(7)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(8)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(9)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(10)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(11)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(12)



الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(13)