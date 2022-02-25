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الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(1)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(1)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(2)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(2)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(3)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(3)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(4)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(4)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(5)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(5)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(6)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(6)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(7)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(7)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(8)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(8)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(9)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(9)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(10)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(10)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(11)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(11)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(12)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(12)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(13)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(13)

 

الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(14)
الرئيس-السيسى-يتفقد-أعمال-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-(14)

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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