الخروج الآمن عبر رومانيا.. تعليمات وتحذيرات من سفارة مصر بأوكرانيا (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء التطورات الواقعة، أصدرت السفارة المصرية فى كييف، بيانات متتالية موجهة إلى أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة.

قالت فى بيان: "تهيب السفارة المصرية فى كييف بالسادة المواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا، عدم استقاء المعلومات من أى مصادر أو صفحات أو مجموعات، إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفيسبوك وهى "The embassy of the Arab Republic of Egypt in kiev"، حيث يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا.