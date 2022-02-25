شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن مقتل ألف جندى روسى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، مقتل نحو ألف جندي روسي حتى الآن، فى إطار العمليات العسكرية بين اوكرانيا وروسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بالرد بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسي، والتباطؤ في إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسي، والهجوم الروسي يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى اجيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زميني في البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.