شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسى إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة الجيش في جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

ووفقا له، فإن الوفد الروسى سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وفى وقت سابق، قال التليفزيون الصيني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، أبلغ نظيره الصيني شي جين بينج، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذى دعا نظيره الروسي للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عمليات عسكرية طالت العاصمة كييف.

وأجرى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذى أطلع "وانغ" على تطور الوضع في أوكرانيا والموقف الروسي، قائلا إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أخلا بالتزاماتهما، وواصلا التوسع نحو الشرق، ورفضا تطبيق اتفاقية مينسك الجديدة، وخرقا قرار مجلس الأمن رقم 2202.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.