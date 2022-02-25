وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء بها :- أتشرف وهيئة الشرطة فى ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وتقدم وأمان ..إننا إذ نستلهم من هذه الذكرى المباركة قيم الصمود والتضحية في سبيل تحقيق رسالة سامية وأهداف غالية .. ونستبشر بثواب المولى جلت قدرته للمخلصين والصابرين .. لنجد في كل هذا دافعاً لبذل المزيد من العطاء ومواصلة الفداء .. لبلوغ مسيرة الوطن مدارج الازدهار ..حفظكم الله سيادة الرئيس..وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم..إنه نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالي "رئيس مجلس النواب" ، و المستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، والدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء" ، والدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، والدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، والدكتور شوقي علام "مفتي جمهورية مصر العربية"

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام .

جاء بها : بمشاعر يملؤها التقدير لجميع الأخوة مـن القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام .. يسُرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج..راجياً المولى تعالى أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وإزدهار ..إننا إذ نحيي هذه الذكري العطرة التي اختص فيها عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة .. ونستلهم منها كل معاني البذل والسمو والارتقاء .. لتكون لنا دافعاً لمواصلة العطاء في سبيل الارتقاء بمعدلات أداء رسالة الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات ..وكل عـام وأنتم بخير.