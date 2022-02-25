مشاجرة كشفت المستور.. ضبط شخص استبدل عهدته بعملات مزورة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج عملات نقدية مقلدة بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود شكوى داخل أحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (صاحب معرض للموبيليات - كائن داخل المركز التجاري المشار إليه)، وبحوزته مبلغ مالي "مقلد".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر باستلام المبلغ المالي المقلد من (مندوب مبيعات بذات المعرض - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيام الأخير باستلامها من 4 عملاء بإجمالي مبالغ مالية 53,900 ألف جنيه، واكتشافه بأن المبلغ المالي مقلد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأن المبلغ المالي المقلد من ضمن المبالغ المحصلة من العملاء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية الأخير، وبإعادة مناقشته، قرر بتحصله على المبلغ المالي المقلد من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، وأنه قام باستبدال المبلغ المالي عهدته بالعملة المقلدة حيازته.

كما تم بإرشاده ضبط مبالغ مالية "بإجمالي 40,500 ألف جنيه "مقلدين"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.