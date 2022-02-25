مباحث القاهرة تستمع لأقوال أسرة عروسين الشرابية والنيابة تأمر بالتشريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

استمع رجال مباحث قسم الشرابية، لأقوال أسرة زوجين لقيا مصرعهما داخل شقتهما في أول أسبوع زواج إثر اختناقهما بغاز الانبوبة.

وقال شقيق المجني عليه مُكتشف الحادث في أقواله أنه بعد صلاة العشاء توجه لإيقاظ شقيقه" شريف"، عريس وزوجته، إلا أنه لم يرد عليه، الأمر الذي دفع شقيقه لكسر باب الشقة فوجدهما جثتين هامدتين.

كما قررت جهات التحقيق بنيابة الشرابية بالقاهرة، بتشريح جثماني عروسين لقي مصرعهما رابع يوم زواج إثر اختناقهما بغاز أنبوبة، لكشف سببب الوفاة وإعداد تقرير مفصل بحالة الوفاة، واستخراج تصريح بدفنهما عقب الصفة التشريحية.

بداية الواقعة تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على جثة شقيقه وعروسته داخل شقتهما بمنطقة الشرابية.

قوة أمنية من وحدة مباحث القسم، انتقلت إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "شريف" 27 عامًا، وعروسته جثتين هامدتين داخل شقتهما.

معاينة النيابة العامة كشفت أن الزوجين تركا السخان مُشتعل فيما أصيبا باختناق غاز رابع ليلة من زفافهما، فيما عثروا على السخان مشتعل والأنبوبة فاضية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة تحقيقات.

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