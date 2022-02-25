بزعم استثمارها.. ضبط صيدلي بدرجة نصاب لاستيلائه على أموال مواطنين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

تبلغ للإدارة من مواطن - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج و7 آخرين، بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية من الُمبلغين، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (صيدلي ومدير شركة لتصنيع الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج)، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال.

تمكن المذكور من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين، حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية لنفسه وقام بالاختفاء والهروب.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المتهم، وتم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.