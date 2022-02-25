الحماية المدنية تمنع امتداد نيران مخلفات إلى مدرسة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة نيران حريق مخلفات خلف مدرسة بكرداسة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات خلف مدرسة البريق، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وتم إخمادها دون إصابات أو امتدادها إلى المدرسة

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.