اندلاع حريق داخل شقة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بالشيخ زايد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالمجاورة الرابعة الحي الـ١٦.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم ١٥، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وتم إخمادها دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.