مصابة في سقوط من علو أمام ديوان محافظة الجيزة

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

شهدت عمارات الضباط المواجهة لديوان عام محافظة الجيزة حالة سقوط من علو أسفرت عن مصابة نقلت إلى المستشفى.

محمد يوسف

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