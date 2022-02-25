مصابة في سقوط من علو أمام ديوان محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهدت عمارات الضباط المواجهة لديوان عام محافظة الجيزة حالة سقوط من علو أسفرت عن مصابة نقلت إلى المستشفى.
تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة سقوط من علو.
تبين بالفحص المبدئي سقوط من علو بعمارات الضباط المواجهة للمحافظة وتم نقل المصابة إلى مستشفى الهرم.
وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.