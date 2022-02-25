الجيزة تسترد 42 ألف متر من أملاك الدولة بالواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

واصلت محافظة الجيزة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة الواحات البحرية بإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة حيث تم تنفيذ 18 قرار إزالة اسفرت عن استرداد ١٨٦٤٠م٢ أراضي مباني و ٥.٥ فدان زراعي متعدي عليها خلال حملات مكبرة شنتها المحافظة تحت غطاء أمني بقوة من قسم شرطة الواحات البحرية وقامت بإزالة التعديات على الأراضي ولاية المحافظة بمدينة الباويطي ومنطقة الدائري بالباويطي وقرية القبالة و بمنطقة عين توني.

وتم خلال الحملات إزالة شقتين مسقوفة بالأخشاب وغير مسكونة ، بالإضافة الي شقتين مكتملة البناء وغير مسقوفة بارتفاع ٣م بمدينة الباويطي بمنطقة الدائري، كما تم ازالة اسوار من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتي ٢.٥م٢ بالباويطي وقرية القبالة بالإضافة الى إزالة ٣ غرف مسقوفة بجريد النخيل و تم ازالة اساس شقتين في المهد بارتفاع 1.5 بمساحة ١٨٦٤٠م٢ مباني وهذا وكذلك تشوينات من السواتر الترابية وتم استرداد 5.5 فدان زراعي بمنطقة عين توني.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بتنفيذ ازالة بالمهد بناحية عرب العيايده عبارة عن ٤ غرف من البلوك الابيض ارتفاع ٣ م٢ على مساحة ٨٠ م٢.

واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة لضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية، تم إزالة تعديات على الأرض الزراعيه بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح على مساحة ٦٠٠م فى المهد.​