لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 26 فبراير، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن سبب انقطاع المياه، نظراً لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بشارع ابن الحكم.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وجاءت المناطق التي تشهد انقطاع المياه لمدة 12 ساعة على النحو التالي: ( منطقة العزب– استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية تريومف ومتفرعاتها – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – شارع شركات البترول بمسطرد).​