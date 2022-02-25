شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السويد بالقاهرة يتضامن مع أعضاء سفارة أوكرانيا ضد العدوان الروسى على كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هوكان إيمسجارد، سفير مملكة السويد فى مصر، تضامنه مع زملائه من أعضاء السفارة الأوكرانية فى القاهرة، بعد الهجوم الروسى العسكرى على أوكرانيا، واصفا هذه الحرب بالعدوان والغزو غير المشروع.

ونشر إيمسجارد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة له مع أعضاء السفارة الأوكرانية فى القاهرة، صحبها بتعليق: "التضامن مع الزملاء الأوكرانيين الذين يواجهون العدوان والغزو غير المشروعين".



سفير السويد مع أعضاء السفارة الأوكرانية بالقاهرة

من ناحية أخرى، قال مستشار وزير الداخلية الأوكرانى أنطون هيراشتشينكو، إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على عاصمتها كييف، اليوم الجمعة، ما يجعله أصعب يوم فى الحرب، وأضاف هيراشتشينكو، أن "المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها الحلفاء الأجانب".

جاء ذلك بالتزامن مع تقرير وزارة الدفاع الأوكرانية حول نسف القوات المهاجمة المحمولة جوا جسرا فوق نهر تيريف فى إيفانكيف على بعد حوالى 50 كيلومترا شمال كييف فى محاولة لمنع روسيا من التقدم نحو العاصمة.