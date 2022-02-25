شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسترد 42 ألف متر أراضى أملاك دولة بالواحات البحرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى املاك الدولة فى اطار تنفيذ الموجه 19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، حيث تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة الواحات البحرية بإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة حيث تم تنفيذ 18 قرار ازالة اسفرت عن استرداد 18640م2 أراضى مبانى و5.5 فدان زراعى متعدى عليها خلال حملات مكبرة تم شنها أمس.

الحملات التى نفذتها محافظة الجيزة وتحت غطاء امنى بقوة من قسم شرطة الواحات البحرية قامت بإزالة التعديات على الأراضى ولاية المحافظة بمدينة الباويطى ومنطقة الدائرى بالباويطى وقرية القبالة و بمنطقة عين تونى، حيث شملت الإزالة ازالة شقتين مسقوفة بالأخشاب وغير مسكونة ، بالإضافة الى شقتين مكتملة البناء وغير مسقوفة بارتفاع 3م بمدينة الباويطى بمنطقة الدائرى كما تم ازالة اسوار من بلوك الحجر الجيرى بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتى 2.5م2 بالباويطى وقرية القبالة بالإضافة الى إزالة 3 غرف مسقوفة بجريد النخيل و تم ازالة 2 اساس شقة فى المهد بارتفاع 1.5 بمساحة 18640م2 مبانى وهذا وبالإضافة الى ازالة تشوينانت من السواتر الترابية وتم استرداد 5.5 فدان زراعى بمنطقة عين تونى .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بتنفيذ ازاله بالمهد بناحية عرب العيايده عبارة عن 4 غرف من البلوك الابيض ارتفاع 3م2 على مساحة 80 م 2.

واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة لضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية تم إزالة تعديات على الأرض الزراعيه بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح على مساحه 600م فى المهد .