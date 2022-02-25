شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تقترب من المحورين الشرقى والشمالى لكييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تقترب من العاصمة كييف من المحورَين الشرقي والشمالي الشرقي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وذكر شهود عيان، أنه جرى سماع دوي انفجارات هائلة في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، فيما قالت روسيا إنها تعرف نقاط ضعف الغرب، وتجهز حزمة عقوبات ردا على العقوبات التي فرضها على موسكو.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الأوكراني، أنه رصد 3 جواسيس روس على بُعد 3 أميال من العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زميني في البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.