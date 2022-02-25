22 ألف جنيه راتب.. بدء قبول طلبات راغبى العمل من الممرضات بإحدى دول الخليج الأحد

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبى العمل من الممرضات "إناث فقط" بعد غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل الموافق 2 مارس القادم، وذلك للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى إحدى دولة الخليج، براتب شهرى بعملة دولة العمل يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل فى بدل السكن ، وتذكرة السفر.

وأكد الوزير أنه يشترط فى المتقدمات أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات القاهرة، وعين شمس ، والإسكندرية فقط وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، واجادة اللغة الانجليزية ، فضلاً عن الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار سعفان، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج ، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية ، وشهادة المؤهل ، وشهادة الخبرة ، وصور جواز السفر سارى ، مشيراً إلى أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

ونوّه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.