شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تدريب 183 عاملا من الدول الإفريقية سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري 20 متدربا من دول حوض النيل ، حيث تم منحهم شهادات إتمام الدورة التدريبية السادسة والعشرين فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار"، التى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسفير كريم أمين نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير الصادق عمر نائب سفير السودان، والسفيرة موزانجي مبيلا قنصل سفارة الكونغو الديمقراطية، وفليبرت ناكوراندا السكرتير الأول للسفارة الرواندية.

رحب عبد العاطى بالمتدربين الأفارقة بوجودهم في مصر، مهنئا باجتيازهم للبرنامج التدريبي، ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل على المستوى الفنى ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بدول حوض النيل الشقيقة، والمساهمة في تدعيم التعاون وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول ، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بدول حوض النيل.

وأوضح عبد العاطي، أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأوضح عبد العاطى، ما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة للمتخصصين بالدول الإفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول، من خلال تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود - نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية ، حيث يتم تدريب 183 متدربا سنوياً بمركز التدريب الاقليمى بالسادس من أكتوبر، ومركز تدريب معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية ، لمتدربين من دول (مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد والجابون وغينيا كوناكرى وغينيا بيساو ومالى ونيجيريا والنيجر وسيراليون وأنجولا والسنغال والصومال وجيبوتى) ، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

من جانبهم، عبر المتدربون الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم فى مصر والمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة ، مع الإشادة بمركز تدريب الهيدروليكا وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية ، ومعربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية وزيارتهم للعديد من المواقع السياحية والأثرية فى مصر، مشيرين إلى أن مصر تعتبر من الدول المتميزة فى مجال إدارة المياه وعلوم الرى، وأن هذا البرنامج دليل على دعم مصر لأشقائها الافارقة ، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج فى إدارة الموارد المائية فى بلادهم.

وتم عقد البرنامج التدريبى "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" بمقر مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، خلال الفترة من 5 ديسمبر 2021 الى 24 فبراير 2022 ، وذلك بمشاركة 20 متدرب من دول حوض النيل من دول (السودان - جنوب السودان - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديمقرطية – مصر).

كما اشتمل البرنامج التدريبى على عدد من الزيارات مثل زيارة المعامل المركزية للرصد البيئى بالمركز، والنماذج الهيدروليكية المنفذة بمعهد بحوث الهيدروليكا ، و ووحدة تحلية المياه المنفذة بمعرفة وحدة البحوث الاستراتيجية، ومعامل معاهد الإنشاءات والبيئة بالمركز ، ومحطة الأبحاث التابعة للمركز بوادى النطرون ، وتجارب تأهيل الترع وأنظمة الرى الحديث المنفذة بالمركز ، ومتحف الرى والحدائق بالقناطر الخيرية ، وزيارة المنشآت المائية بقناطر الدلتا وقناطر وهويس إسنا ، ومركز التنبؤ بالفيضان ووحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة التليمترى بمقر الوزارة ، ومحطة معالجة مياه بقر البقر بمحافظة بورسعيد.

كما تم زيارة عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية فى مصر ، مثل أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر وأسوان والسد العالى ومكتبة الإسكندرية ومتحف النيل بأسوان.