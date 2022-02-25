شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبى ضدنا ستؤثر على الشركات الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو ستؤثر على الشركات الفرنسية، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن نجاحها في إسقاط 5 مقاتلات و5 مسيرات أوكرانية جراء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكر وزير المالية الألماني، أنه تم فرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا وستعرقل اقتصادها على نحو بالغ، مضيفا أن كل الخيارات بشأن العقوبات على روسيا مطروحة على الطاولة.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.