شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية عطلت أثناء العملية الخاصة 118 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

فى اليوم السابق، قال إن 83 منشأة قد توقفت عن العمل بحلول مساء الخميس.

وقال: "عطلت القوات المسلحة الروسية 118 منشأة عسكرية تابعة للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها: 11 مطارا عسكريا، و 13 مركز قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و14 إس-300 وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا و36 محطة رادار خلال عملية عسكرية خاصة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.