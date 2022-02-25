شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: سننشر مظليين للمساعدة فى حراسة محطة تشيرنوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها سوف تنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المغلقة قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكر وزير المالية الألماني، أنه تم فرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا وستعرقل اقتصادها على نحو بالغ، مضيفا أن كل الخيارات بشأن العقوبات على روسيا مطروحة على الطاولة.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.